Директор шахты «Листвяжная» отказался признать вину

Директор кузбасской шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, в результате ЧП на которой погиб 51 человек, отказался признать вину в нарушении норм безопасности. Об этом в ходе судебного заседания сообщил представитель Следственного комитета России (СКР), передает ТАСС.

«Вину в инкриминируемых деяниях не признал», — пояснил представитель ведомства, ходатайствующий об аресте Махракова.

По версии следствия, директор шахты был в курсе опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября, когда произошел взрыв. СКР ходатайствует об аресте Махракова, поскольку на свободе он может воздействовать на свидетелей, уничтожить доказательства и скрыться от правосудия.

Прокурор ходатайство следствия поддержал. Сам Махраков заверил, что не собирается бежать из страны, и попросил о домашнем аресте.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавших при ЧП стабильное, выписка некоторых из них планируется на следующей неделе.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. Позже появилась информация, что в кузбасской шахте произошло в общей сложности два взрыва метана. Шахтеры погибли при первом взрыве. От второго взрыва скончались спасатели, участвовавшие в поисковой операции.