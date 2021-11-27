Врач рассказала об угрозе увольнения из-за спасения больной COVID-19 девушки

Фельдшер Анна Воеводина в городе Радужный Владимирской области рассказала, что ей и ее коллегам угрожают увольнением за спасение девушки, у которой было диагностировано 80-процентное поражение легких из-за COVID-19. Об этом сообщает «ЧП. Столица».

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По словам медицинского работника, скорой помощи пришлось несколько часов возить больную с крайне низкой сатурацией, так как ее отказались госпитализировать во всех областных медучреждениях из-за нехватки мест. Главный врач Городской больницы Людмила Жукова потребовала отвезти девушку обратно домой.

Тогда медики решили отвезти девушку во Владимир к зданию областного правительства. По их словам, место для пациентки в одной из больниц нашлось менее чем через полчаса. За экстренно принятые меры главврач больницы заставила фельдшеров писать объяснительные и лишила их премии. Также медработники стали фигурантами проверки прокуратуры.

«В больницу поступило предписание прокуратуры с требованием привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в возмутительной "акции" у областного правительства, и главврач снова затребовал у всех четырех сотрудников объяснительные. Лично я считаю, что к ответственности должна быть привлечена главный врач, "рекомендовавшая" бригаде везти пациентку с 80-процентным поражением легких и критической сатурацией обратно домой», — прокомментировал слова фельдшера глава профсоюза врачей «Действие» Андрей Коновал.

Ранее в Новосибирске врачи спасли от смерти заболевшую COVID-19 пациентку со 100-процентным поражением легких. 37-летнюю Веронику Белоусову госпитализировали в середине июля. По словам россиянки, инфекция сжирала ее, хотя «делала это очень ласково». Медики срочно отправили ее в реанимацию, где она провела на аппарате ИВЛ около 18 дней.