В Новосибирске пациентка со 100-процентным поражением легких победила COVID-19

В Новосибирске врачи спасли от смерти заболевшую COVID-19 пациентку со 100-процентным поражением легких. Ее историю и способы выжить при «абсолютной всепоглощающей беспомощности» приводит NGS.

37-летнюю Веронику Белоусову госпитализировали в середине июля. Первые симптомы болезни она заметила еще 14 июля и, подхватив коронавирусную инфекцию, сделала КТ. После этого ее госпитализировали, так как снимок показал, что легкие поражены на 48 процентов. В больнице COVID-19 быстро развился, за несколько дней «тотально» охватив органы дыхательной системы.

По словам россиянки, инфекция «сжирала» ее, хотя «делала это очень ласково». Медики срочно отправили ее в реанимацию, где она провела на аппарате ИВЛ около 18 дней. «Насколько помню, я все время была в сознании… Только когда вышла из реанимации, поняла, что одно легкое было поражено тотально на 100 процентов, а второе — на 98 процентов», — рассказала она.

Местная жительница добавила, что все-таки, если человек оказался в больнице с инфекцией, не стоит паниковать, так как это только усугубит положение и само здоровье. «Мне помогали добрые записки моих родных, которые мне приносили, — это была ниточка общения с ними. И каждое слово, написанное там, для меня так много значило (...) И это придавало сил! Мне так хотелось жить… ради них, ради себя, ради дочери», — пояснила она.

В заключение россиянка посоветовала не откладывать визит к врачам. «Боритесь за свою жизнь, сохраняйте настрой, принимайте все с благодарностью, помогайте врачам вас лечить, а лекарствам — действовать во благо!» — заявила она.

Ранее в Татарстане врачи временного инфекционного госпиталя при клинической больнице вылечили от COVID-19 106-летнюю местную жительницу. Мария Смелова была госпитализирована в среднетяжелом состоянии с 10-процентным поражением легких.