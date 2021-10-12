Медики из Тюмени спасли жившего почти 40 лет с редкой патологией мозга мужчину

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени была проведена сложная операция, которая помогла спасти мужчину, почти 40 лет жившего с редкой патологией мозга. Об этом сообщили в пресс-центре организации.

Юрию Будаеву еще в детстве диагностировали дефект черепа, но точного диагноза никто поставить не смог. 39-летний россиянин многие годы страдал «перикраниальным синусом» — когда вены в головном мозге соединяются, из-за чего изменяются венозный отток и кровообращение.

«Я смирился с тем, что мне придется терпеливо жить с патологией. Голова была деформирована, на лице постоянно появлялись гематомы. Наибольший дискомфорт возникал, когда принимал горизонтальное положение», — рассказал он.

Тюменские врачи после встречи с россиянином приняли решение об операции. Его госпитализировали. Пациента также подготовили к хирургическому вмешательству. «Мы провели операцию по разобщению вен, которые соединились. Устранили косметический эффект черепа», — прокомментировал итог операции врач.

Позднее синяки от вмешательства медиков исчезли, также восстановился сон пациента. Будаеву снова легко засыпать. У него больше сил для работы в организационном отделе районной администрации и воспитания детей, отметил он.

Ранее стало известно, что 35-летний гражданин Германии, который страдал эпилептическими припадками, обратился к новосибирским врачам за помощью после того, как немецкие медики отказались сделать операцию на мозге из-за высоких рисков ее проведения. В Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Мешалкина врачи удалили пациенту объемную опухоль головного мозга. В настоящее время с ним все хорошо.

