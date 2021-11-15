В Татарстане медики вырезали из сердца пациента 10-сантиметровое новообразование

В Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов была проведена редчайшая не только для Татарстана, но и для всей России операция на сердце. Медики вырезали из левого предсердия пациента 10-сантиметровое новообразование. Об этом сообщается на официальной странице организации в Instagram.

По информации врачей, недавно к ним пришел на прием россиянин, жаловавшийся на неоднократные потери сознания и перебои в работе сердца. УЗИ показало «необычную картину» — одна из камер сердца практически полностью была закрыта новообразованием диаметром 10 сантиметров, которое перекрывало поток крови. В итоге мужчину решили срочно госпитализировать и прооперировать.

Главному хирургу БСМП Рамису Якубову потребовалось несколько часов для проведения сложнейшей операции. В итоге все закончилось отлично: врачи извлекли новообразование из левого предсердия, и «в копилке команды БСМП появилась очередная история спасения пациента».

В настоящее время прооперированный россиянин восстанавливается. Он также «привыкает жить с сердцем, где больше нет проблем», заключили медики.

В комментариях пользователи написали слова благодарности и восхищения. «Браво докторам, гордимся», «Молодцы, очень большие молодцы», «Рамис Анверович —врач от бога!» — заявили подписчики.

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