Появились подробности серии взрывов на заводе боеприпасов под Нижним Новгородом

РЕН ТВ: цех на заводе имени Свердлова в Дзержинске после взрывов частично обрушился

На заводе имени Свердлова по производству боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области, где произошла серия взрывов, частично обрушилось здание. Появившиеся подробности приводит РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Сообщается, что площадь пожара составляет около одного квадратного километра, ему присвоен третий ранг. По данным МЧС, на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков.

Telegram-канал Mash добавляет, что эпицентром взрыва стал цех по производству и регенерации ацетона.

Отмечается, что в июле на заводе в одном из цехов разгерметизировалась емкость с ацетоном, в результате чего также случился взрыв.

ЧП на заводе имени Свердлова произошло утром 27 ноября. Там прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, в одном из цехов начался пожар, пострадали как минимум двое рабочих.

