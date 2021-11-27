Россияне раскрыли источники средств на первый взнос по ипотеке

В большинстве случаев для оплаты первоначального взноса по ипотеке россияне используют только накопленные средства. К такому способу прибегают 46 процентов респондентов. Источники средств для взноса части кредита за жилье раскрыты в исследования платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, сообщает РИА Новости.

В исследовании приняли участие 3,7 тысяч россиян, которые в течение последних пяти лет оформили ипотечный кредит. Для оплаты первого взноса за жилье 21 процент опрошенных продает имущество, а 19 процентов респондентов используют накопленные сбережения и материнский капитал. Некоторые покупатели жилья на первый взнос берут средства в долг у родственников или знакомых (8 процентов опрошенных) или оформляют потребительские кредиты (6 процентов респондентов).

Что касается размера взноса, то 38 процентов опрошенных внесли сумму от 1,5 до 2,5 миллиона рублей, 23 процента — от 3 до 5 миллионов рублей. Для 19 процентов респондентов первый взнос достиг 1-1,5 миллиона рублей, для 12 процентов — до 1,5 миллиона рублей. Больше 5 миллионов рублей внесли восемь процентов потребителей.

Ранее эксперты из Online-Ipoteka пришли к выводу, что ипотечный кредит планируют оформить 52 процента россиян. 32 процента будущих ипотечников заявили, что рассчитывают на кредит в размере от трех до пяти миллионов рублей.