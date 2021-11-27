Папа Римский выразил соболезнования в связи со взрывом в российской шахте

Папа Римский Франциск выразил соболезнования после взрыва в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Папа Римский Франциск направил свои соболезнования в связи со взрывом на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

«С печалью узнав о трагическом взрыве на шахте в Сибири, папа Франциск выражает соболезнования вам и российскому народу. Он заверяет в своих молитвах за всех, кто погиб, и за тех, кто оплакивает потери», — подчеркивается в телеграмме, которую госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, понтифик взывает к «силе и миру» для участников восстановительных работ в шахте.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев оценил силу взрыва в шахте «Листвяжная». Он был очень сильным и вывел из строя все системы. По словам Цивилева, горноспасатели прибыли в «Листвяжную» через полчаса после взрыва.

Взрывы метана на шахте «Листвяжная» произошли утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, пострадали 63. Среди погибших — шахтеры и спасатели, отправившиеся на поиски людей. Возбуждено уголовное дело: пятерых подозреваемых, включая директора шахты, арестовали на два месяца. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, горноспасатели погибли из-за резкого роста концентрации окиси углерода.