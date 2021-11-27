В Европе увидели выгоду для России из-за разногласий ЕС и НАТО

Observador: политические разногласия и разлад между Евросоюзом и НАТО выгодны для России

Португальский журналист Мигел Браз увидел выгоду для России в политических разногласиях и разладе между Евросоюзом (ЕС) и НАТО. Об этом он написал в своем материале для издания Observador.

Как пишет автор статьи, у ЕС нет общей внешней политики, кроме торговых вопросов. Поэтому, полагает он, «пока Европа разобщена, любой ее ответ России будет идти на пользу самим русским, поскольку США и НАТО не смогут принимать конкретные меры», — говорится в материале.

«НАТО — это организм, который работает единогласно, и США не будут действовать без конкретной координации со стороны европейцев. Еще один недостаток состоит в том, что ЕС отрицательно относится к проблемам безопасности, которые наносят ущерб экономике», — пишет Браз. Как заметил в статье публицист, раздробленность и различные интересы внутри Европейского союза мешают НАТО действовать, поэтому без таких «совпадающих интересов» Вашингтону придется договариваться с каждой европейской страной по отдельности, что займет больше времени.

Таким образом, пишет журналист, действия ЕС и НАТО «будут менее напористыми и будут только воодушевлять россиян, которые все больше убеждаются в такой слабости Запада».

Ранее профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена Том Зауэр в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение о том, что Россия и Евросоюз должны запустить переговорный процесс, подобный Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1970-х годах, и создать совместную организацию на замену нынешнему НАТО.

Отношения России и Североатлантического альянса серьезно ухудшились после того, как в октябре 2021 года стороны почти полностью разорвали дипломатическое сотрудничество. Тогда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сократил российское представительство в Брюсселе с 20 до 10 человек, а в ответ российское ведомство иностранных дел приостановило деятельность военной миссии НАТО в Москве. С 1 ноября представительство России при НАТО полностью прекратило работу.