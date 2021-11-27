США захотели ограничить учения в Европе ради отношений с Россией

WSJ: США захотели ограничить военные учения в Европе для снижения конфронтации с Москвой

Администрация президента США Джо Байдена на фоне «напряженности» на границе России и Украины рассматривает возможность сокращения военных учений в Европе ради отношений с Москвой. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.

По данным издания, в США рассматривают два возможных варианта действий.

В первом случае администрация Байдена может помочь укрепить обороноспособность Украины, в том числе нарастить поставки военного оборудования, в частности, противовоздушных систем. Этот вариант также предусматривает ужесточение санкций против РФ.

Другой возможный план предполагает снижение «риска конфронтации с Москвой», в том числе путем ограничения числа проводимых США военных учений в Европе. Эти учения продолжают провоцировать критику со стороны России, отмечает газета. При этом варианте также подразумевается приостановка отправки военной помощи Киеву.

23 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США в ноябре отработали возможный ядерный удар по России. По его словам, в целом в ноябре российские военные зафиксировали существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ страны. Перед этим стало известно, что в США обсуждается возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы.