В Чехии вспомнили о «не имеющем шансов в бою» советском танке

Танк Т-35 был хорош только в парадах. В бою у «советского монстра» не имелось шансов. О танке Т-35 вспомнило чешское издание iDnes.

Как пишет «ИноСМИ.Ru», главным преимуществом многобашенного танка считалась возможность обстреливания сразу нескольких целей. «Вооружение танка Т-35А составляли три пушки и пять 7,62-миллиметровых пулеметов. Таким образом, на каждой башне было по одному пулемету с пушкой или без. С 1936 года иногда на крыше главной башни устанавливалась еще и шестая пушка, предназначенная для обстрела низко летящих самолетов», — пишет издание.

Согласно iDnes, наличие нескольких башен увеличило размеры и массу танка. «А вот у танка Т-35 броня была слишком тонкой, например, на боках и переде башни она составляла 20 миллиметров, что в сочетании с большими размерами и неповоротливостью танка, в который легко было метить, не оставляло больших шансов на выживание в бою», — говорится в публикации.

В сентябре гендиректор «ЦНИИ Прометей» Алексей Орыщенко назвал секрет башни танка Т-34, который не смогли повторить немцы. По его словам, в годы Великой Отечественной войны предприятие изобрело для Т-34 литьевую башню без швов. Она была гораздо крепче и качественнее, чем у немецких танков, и обеспечивала более высокую защиту и скорость сборки бронемашины. Эту технологию немцы не смогли скопировать за все время войны.