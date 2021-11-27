Пытавшегося проникнуть с ножом на военный объект в США мужчину застрелили

CNN: мужчина с ножом пытался проникнуть на военный объект в Сан-Диего, его застрелили

Неизвестный мужчина в США попытался проникнуть с ножом на территорию пункта подготовки новобранцев Корпуса морской пехоты США в Сан-Диего (штат Калифорния) и был застрелен. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя военного объекта.

Мужчина подъехал на машине к контрольно-пропускному пункту. Караульные приказали ему остановиться, однако водитель вышел из машины с ножом в руках и направился в их сторону с «враждебными намерениями».

После нескольких предупреждений караульные открыли огонь, неизвестный умер на месте. Следственное управление ВМС США проводит расследование.

В марте разведка США сообщала, что иранские военные обсуждали атаку на американскую военную базу Форт-Макнейр в Вашингтоне. Об этом разведке стало известно из перехваченных переговоров между бойцами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).