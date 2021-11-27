В ВОЗ оценили мнение о «непроверенности» вакцин от коронавируса

Представитель ВОЗ в России Вуйнович опровергла тезис о непроверенности вакцин от COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила распространенный тезис о том, что существующие в мире вакцины от коронавируса являются «непроверенными». Такие утверждения далеки от реальности, подчеркнула специалист в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Вуйнович опровергла мнение о «непроверенности» прививок от COVID-19 словами «это не так». «Платформы этих вакцин существуют более 10, 15 и 20 лет. Это значит, что технология знакома», — отметила она.

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Представитель ВОЗ привела в качестве примера вакцины от гриппа, которые меняются дважды в год из-за мутаций вируса. Она обратила внимание, что этих препаратов никто не опасается, поскольку для их создания используется единая проверенная платформа, как и в ситуации с прививками от коронавируса.

«К сожалению, эта вакцина не создает иммунитет в слизистой оболочке. Это значит, что вирус попадает в нос, начинает делиться, и человек передает инфекцию другому человеку, даже если, возможно, сам он не заболеет. И мы должны это понимать», — призвала Вуйнович.

По мнению эксперта, разработка и внедрение назальных вакцин способствуют формированию локального иммунитета от коронавируса. Победить пандемию также помогут лекарства от COVID-19. Вуйнович призвала людей изменить свое отношение к пандемии и носить защитные маски везде, где это требуется.

Ранее Вуйнович допустила большую заразность омикрон-штамма коронавируса. Однако она призвала не паниковать в связи с этой ситуацией.