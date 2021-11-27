Конференцию ВТО перенесли из-за нового штамма коронавируса

Всемирная торговая организация (ВТО) решила перенести первую за четыре года министерскую конференцию из-за появления в ЮАР нового штамма коронавируса омикрон. Об этом сообщает Reuters.

Встреча должна была пройти с 30 ноября по 3 декабря. Новые сроки ее проведения пока не определены. Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации, перенос мероприятия связан с решением властей Швейцарии приостановить авиасообщение с ЮАР и рядом стран Африки.

Ранее эксперты ВОЗ признали угрозой выявленный в Южной Африке новейший штамм COVID-19 B.1.1.529, которому была присвоена греческая буква «омикрон». По данным организации, вирус после серии мутаций может влиять на содержание протеина в организме, а при таком изменении существующие в настоящее время вакцины могут оказаться не столь эффективными.