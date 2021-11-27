Зеленский назвал ключевой вызов для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона назвал ключевой вызов для страны. По его словам, это окончание контракта с Россией на транзит газа в 2025 году. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

«Я думаю, что это будет сложный момент. Считаю, что мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации», — сказал Зеленский. По его словам, в офисе президента и в Министерстве экономики уже работают над подготовкой программы термомодернизации и энергоэффективности.

По словам главы государства, реформа термомодернизации всех многоэтажных домов обойдется государству в 300 миллиардов гривен (около 837 миллиардов рублей). Реализация программы начнется в следующем году, в частности, ее рамках будет вдвое уменьшено потребление газа в многоэтажных домах.

В ходе того же пресс-марафона Зеленский заявил, что Украина хочет сохранить за собой транзит газа из России в Европу после истечения нынешнего контракта с «Газпромом». При этом он похвастался тем, что в переговорах о продолжении транзита Киев предпринял удачный шаг, предложив более низкую цену. По его словам, Россия на предложение не согласилась.

22 ноября о намерении Киева добиваться продления контракта с Россией на 15 лет заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «Контракт действует до 2024 года. Фактически он есть. Мы желаем его продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них также зависит продление этого контракта», — отметил он.

Нынешние договоренности о прокачке газа через украинскую территорию до 2024 года с возможностью пролонгации еще на десять лет были заключены в 2019 году. Согласно соглашению о строительстве «Северного потока-2», которого в июле достигли Германия и США, поставки российского газа через территорию Украины должны продолжиться и после запуска нового газопровода.