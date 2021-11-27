Нутрициолог развенчала миф о суточной норме потребления воды

Нутрициолог Анастасия Гаврикова развенчала миф о суточной норме потребления воды. Она отметила, что одинаковой нормы употребления воды для каждого человека не существует. Об этом пишет РИА Новости.

При этом специалист отметила, что стоит придерживаться определенных рекомендаций. «Обычно я рекомендую ориентироваться на следующие нормы: 30 миллилитров жидкости на один килограмм идеальной массы тела. Под идеальной массой тела подразумевается середина интервала нормального веса», — сказала она.

Гаврикова также отметила, что из всего объема жидкости 70 процентов должно приходиться на воду. «Еще можно ориентироваться на цвет мочи в течение дня, она должна быть светлой. Темный цвет означает, что вы употребляете недостаточное количество воды, а такое встречается у многих людей», — отметила она.

По словам специалиста, если пить недостаточное количество воды, то кровь делается более густой, течет медленнее, снижается обеспечение клеток кислородом, ухудшается общее физическое состояние. Кроме того, из-за недостаточного потребления воды нарушается концентрация внимания, появляются раздражительность, головная боль, ухудшается память, замедляется реакция.

Ранее диетологи из США рассказали о том, какие напитки нужно пить, чтобы реже болеть и укрепить иммунитет. Среди полезных напитков специалисты назвали чистую воду, кефир и йогурты, травяной и зеленый чай. Они рекомендовали добавлять в обычный чай лимон и имбирь, а также обратить внимание на яблочный сидр и ягодные смузи.