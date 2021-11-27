Захарова назвала помощь Белоруссии от Запада раскачкой ситуации в стране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выделения западными странами средств на помощь жертвам политических репрессий и развитие гражданского общества в Белоруссии и назвала это раскачкой ситуации в стране. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, западные государства не жалеют средств на поддержку независимых СМИ и различные «фонды помощи белорусам». Однако, по ее мнению, это лишь попытка убедить белорусских граждан, что «заграница им поможет». «Это же не три тысячи мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро», — отмечает представитель МИД.

Захарова также прокомментировала встречу Германии, Австрии, ряда других стран ЕС и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, где обсуждалось будущее обустройство республики и назвала это «институализацией вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Захарова обратила внимание, что ЕС, обещавший «выделить "народу Белоруссии" 53 миллиона евро с целью поддержки мирного перехода власти в стране» не указал, кому и куда будут перечислены данные суммы.

«Очевидно, что все это — только малая часть средств, идущих на содержание "патриотов". Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом — не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним», — заключила дипломат.

Ранее официальный представитель МИД прокомментировала обращение Великобритании к Франции с требованием забрать назад мигрантов и упрекнула лидеров европейских стран в лицемерии по отношению к нелегалам. Она предложила Лондону обратиться к «Саммиту демократий» с вопросом о возвращения мигрантов. «Чтобы сомнений ни у кого не осталось, как нынешние "лидеры демократического мира" относятся к статусу беженца, который их же предшественники разработали и утвердили», — отметила дипломат.