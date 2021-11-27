На Зеленского захотели подать в суд

Бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что намерен обратиться в суд после заявлений президента страны Владимира Зеленского о причинах его увольнения с должности. Об этом Бурба сообщил в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера». Выпуск программы опубликован на YouTube.

«Я не могу проигнорировать слова президента в мой адрес. Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе», — заявил он.

Кроме того, Бурба прокомментировал обвинения главы государства в том, что бывший глава ГУР якобы намеревался украсть формулу вакцины от COVID-19, чтобы затем передать эти данные России или КНР. Он заявил, что был удивлен это услышать, и добавил, что сам вакцинирован.

Ранее Зеленский рассказал про спецоперацию Главного управления разведки Министерства обороны по поимке 33 российских наемников, которые в итоге оказались задержаны белорусскими силовиками в санатории под Минском в преддверии президентских выборов в августе 2020 года и были переданы России. По его словам, сначала ему ничего не докладывали о спецоперации. Однако когда он решил уволить с поста начальника ГУР Министерства обороны Украины Василия Бурбу, тот предложил захватить россиян на Украине, чтобы сохранить за собой должность.

Также украинский лидер заявил, что Бурба предлагал раздобыть секретную информацию о происхождении коронавируса и передать эти данные России или Китаю. По его словам, помимо этого бывший глава ГУР также намеревался украсть формулу вакцины от COVID-19, чтобы затем опять же передать эти данные России или КНР.