Зеленскому предлагали передать секретную информацию о коронавирусе России

Бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Василий Бурба предлагал раздобыть секретную информацию о происхождении коронавируса и передать эти данные России или Китаю. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, трансляция которого доступна в Facebook.

По его словам, помимо этого, бывший глава ГУР также намеревался украсть формулу вакцины от COVID-19, чтобы затем опять же передать эти данные России или КНР. Глава государства подчеркнул, что данные предложения были отвергнуты, так как это была провокация со стороны бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Ее целью, добавил Зеленский, было намерение поссорить Украину с США, которые приложили огромное количество усилий для обнаружения происхождения вируса.