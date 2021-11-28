Экс-тренер команды Израиля по художественной гимнастике ушла в сборную России

Экс-тренер сборной Израиля по художественной гимнастике Вигдорчик будет работать в России

Бывший тренер сборной Израиля Ирина Вигдорчик по художественной гимнастике в ближайшее время перейдет на работу в российскую команду. Об этом сообщает «Исраэль а-Йом».

По информации источника, специалист уже находится в Москве и практически подписала контракт. Планируется, что весной следующего года Вигдорчик вместе со сборной России приедет на чемпионат Европы в Израиль.

Экс-наставница израильтянок, занимавшаяся подготовкой израильтянок в групповых упражнениях, ушла из команды после Олимпиаы-2020 в Токио. Ее подопечные на Играх заняли шестое место.

На Олимпийских играх в Японии золотую медаль в личном многоборье завоевала израильская гимнастка Линой Ашрам. Россиянка Дина Аверина стала серебряным призером.