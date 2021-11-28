В Египте заявили об отсутствии штамма омикрон в стране

Штамм коронавируса омикрон в Египте отсутствует, заявили в министерстве здравоохранения

Власти Египта заявили об отсутствии в стране нового штамма коронавируса омикрон. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар, передает РИА Новости.

«Анализ генетической последовательности положительных проб на коронавирус доказал отсутствие штамма омикрон в Египте на данный момент», — отметил он. По словам политика, ведомство тщательно следит за ситуацией с распространением нового штамма.

Ранее член Совета Федерации Владимир Круглый утверждал, что в Россию штамм могли завезти граждане, посетившие Египет, и призвал закрыть авиасообщение со страной. Однако позже Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о закрытии Египта для российских туристов.