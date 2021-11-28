Премьер Польши раскритиковал Меркель за разговор с Лукашенко

Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера Германии, помогла белорусскому президенту Александру Лукашенко, согласившись ему позвонить в ходе миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

«Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев», — раскритиковал Меркель политик.

Моравецкий добавил, что Лукашенко использовал звонок главы ФРГ в своих интересах — притворился, что она готова принять в Германии и других странах мигрантов, стоявших на границе Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики.

В ЕС ранее заявляли, что в ходе разговоров с Меркель Лукашенко выдвинул ультиматум: разрешение миграционного кризиса в обмен на признание итогов прошлогодних выборов, которые он, по официальным данным, выиграл, и снятие санкций.