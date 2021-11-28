МЮ сыграл вничью с «Челси» в первом матче АПЛ после отставки Сульшера

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси», это первый матч в АПЛ после отставки Сульшера

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Челси» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 ноября, и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Джейдон Санчо. У хозяев пенальти реализовал Жоржиньо.

Встреча с лондонцами стала для МЮ первым поединком в АПЛ после отставки Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника манкунианцев является Майкл Каррик.

«Челси» с 30 очками остался лидером чемпионата. «Манчестер Юнайтед» с 18 очками занимает восьмую позицию.

В следующем туре «Челси» 1 декабря на выезде сыграет с «Уотфордом». «Манчестер Юнайтед» дома днем позже примет «Арсенал».