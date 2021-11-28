Порядок встречи Путиным гостей резиденции в Сочи показали на видео

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Порядок встречи президентом России Владимиром Путиным гостей в сочинской резиденции «Бочаров ручей» показали на видео. Ролик опубликовали на портале «Вести.ру».

Корреспондент программы «Москва. Кремль. Путин» прошел по маршруту главы государства в резиденции: сначала иностранные лидеры подъезжают к крыльцу, поднимаются по лестнице, а после их встречает Путин и провожает в комнату переговоров. По дороге политики успевают обсудить некоторые насущные вопросы.

Ранее сообщалось, что Путин одобрил решение премьер-министра Израиля Нафтали Беннета провести отпуск с семьей на горных курортах Сочи. По словам Беннета, после посещения Сочи он захотел в следующий раз приехать в регион с женой и детьми и поинтересовался, какие существуют маршруты для путешествия.