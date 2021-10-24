Путин рассказал премьеру Израиля о медведях в Сочи

Президент России Владимир Путин одобрил решение премьер-министра Израиля Нафтали Беннета провести отпуск с семьей на горных курортах Сочи. Ролик их разговора появился на сайте программы «Москва. Кремль. Путин».

22 октября политики встретились в сочинской резиденции «Бочаров ручей» для проведения переговоров. После окончания беседы они задержались в дверях, продолжив общаться еще несколько минут. Переводчиком между ними выступил министр строительства Израиля Зеэв Элькин.

По словам Нафтали Беннета, после посещения Сочи он захотел в следующий раз приехать в регион с женой и детьми, и поинтересовался, какие существуют маршруты для путешествия. Президент России поддержал его желание. «Все есть: и летом, и зимой. Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают», — заявил он.

Встреча Путина и Беннета состоялась в Сочи накануне. На ней рассматривались вопросы двусторонних отношений. Сообщалось, что переговоры оказались очень долгими и длились более пяти часов.

Визит премьер-министра приурочен к 30-летию воссоздания полноценных дипломатических отношений между Россией и Израилем, которое отмечается 18 октября.