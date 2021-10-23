Путин пригласил премьер-министра Израиля в Петербург

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского политика.

Глава государства позвонил Беннету по телефону после встречи с ним в Сочи. «В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи, и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Беннет принял приглашение.

Встреча Путина и Беннета состоялась в Сочи накануне. На ней рассматривались вопросы двусторонних отношений. Сообщалось, что переговоры оказались очень долгими и длились более пяти часов.

Визит премьер-министра приурочен к 30-летию воссоздания полноценных дипломатических отношений между Россией и Израилем, которое отмечается 18 октября.