Стали известны предварительные дата и место прощания с Александром Градским

Стали известны предварительные дата и место прощания с певцом и композитором Александром Градским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя театра «Градский холл».

По его данным, церемония прощания назначена на среду, 1 декабря, и состоится в театре «Градский холл». Детали будут уточнены дополнительно.

«Московское театрально-концертное музыкальное объединение под руководством Александра Градского», или «Градский холл», открылся 4 сентября 2015 года. Среди гостей театра были победители и финалисты вокального проекта «Голос», одним из наставников которого был композитор.

Ранее сообщалось, что коллеги Градского, умершего 28 ноября, рассказали о последних днях музыканта. По словам источника StarHit со съемочной площадки, артист продолжал работать в шоу «Голос» несмотря на плохое самочувствие.