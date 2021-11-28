Сотрудников Пенсионного фонда России заподозрили в хищениях из бюджета

В Приангарье возбудили дело о хищении из бюджета ПФР более 600 тысяч рублей

В Иркутской области завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) — их подозревают в хищении из бюджета более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление Следственного комитета России (СКР).

Следователи предполагают, что неназванные лица использовали свое служебное положение, чтобы красть деньги из территориальных подразделений ПФР. Дело коснулось Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального округа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по стать 159 («Мошенничество») УК России. Отмечается, что сейчас силовики ведут обыски и другие следственные действия.

Ранее в ноябре сообщалось, что СКР задержал бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова по подозрению в хищении денежных средств из бюджета.