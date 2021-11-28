Безбилетник забрался в шасси самолета и прилетел в США

В аэропорту Майами обнаружили нелегально попавшего в США безбилетника из Гватемалы: он спрятался в нише шасси самолета, сообщает телеканал NBC.

26-летнего мужчину задержали сотрудники пограничной службы. Сообщается, что его отправили в больницу для проверки здоровья. Он находился в нише шасси в течение всего полета, длившегося более двух с половиной часов. О его состоянии ничего не сообщалось.

17 августа американские военные обнаружили человеческие останки в нише шасси военно-транспортного самолета, который использовался для эвакуации людей из Афганистана. Предполагается, что погибший привязал себя к воздушному судну в попытке сбежать из страны, захваченной радикальным движением «Талибан» (запрещено в России как террористическое).