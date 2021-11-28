Представитель Кадырова сообщил об избиении чеченской школьницы в Нижневартовске

Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Адлан Орзалиев сообщил, что группа школьников из Нижневартовска избила 13-летнюю чеченскую девочку в ходе межнационального конфликта. Он записал видеообращение к губернатору Югры Наталье Комаровой, пишет Ura.ru.

«Девочку унижали, оскорбляли, плевали на нее. Пострадавшая находится в больнице с разбитым носом и сотрясением мозга», — рассказал Орзалиев.

По его словам, пострадавший ребенок в шоковом состоянии и не может встать. Орзалиев потребовал от правоохранительных органов привлечь к ответственности нападавших и их родителей.

Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что конфликт между учениками одной из школ носил бытовой характер. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проводится проверка.

22 ноября парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ.