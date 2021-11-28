Посол России в Лондоне обеспокоился размещением британских войск в Германии

Посол Келин: войска НАТО у границы с Россией не способствуют ослаблению напряженности

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что возможное размещение британских войск в Германии не поспособствует ослаблению нынешней военной напряженности между двумя странами. Свою обеспокоенность он выразил на Times Radio, слова приводит РИА Новости.

Келин отметил очередное за десять лет перемещение британских войск ближе к границе НАТО и России и назвал это решение идущим в русле политики Запада последних лет.

Посол в Лондоне напомнил о недавних учениях НАТО в Черном и Балтийском морях, а также летний инцидент с британским эсминцем Defender, прошедшим вблизи Крыма.

25 ноября сообщалось, что Великобритания решила увеличить глобальное военное присутствие в мире. Помимо Германии британцы планируют разместить свои войска в Кении и Омане. Лондон намерен существенно увеличить и военные расходы.

