Доктор Мясников рассказал об эффективности трав в борьбе с COVID-19

Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об исследовании эффективности определенных грибов и комбинаций трав в борьбы с COVID-19. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По словам доктора, исследование, которое сейчас проводится в Калифорнийском университете, свидетельствует о том, что традиционная западная медицина и фармакология заметно буксуют в разработке эффективных противовирусных препаратов. Он добавил, что американцы всегда с недоверием относились к «народным средствам», но сегодня они вспомнили один из принципов медицины, который гласит: «Если то, что ты делаешь, — работает, продолжай это делать».

Мясников считает, что теоретическое обоснование американского исследования лежит в плоскости воздействия грибов на микробиом человека. «Соединяясь с определенными рецепторами Т-лимфоцитов, они могут иметь иммуномодулирующее свойство», — написал он.

Ранее сообщалось, что Александр Мясников рассказал о свойствах морской рыбы, употребление которой, по его словам, продлевает жизнь. Мясников сообщил, что пользу продукта определяет не столько наличие в рыбе витаминов B12, йода и белков, как содержание в ней полиненасыщенных кислот Омега-3.