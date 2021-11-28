Украина открестилась от планов начать войну в Донбассе

Киев не планирует начинать войну в Донбассе — он настроен избежать военного пути решения кризиса. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit.

Глава МИД покритиковал Германию и другие западные страны за недостаточную помощь украинскому государству.

«Некоторые страны, к сожалению, верят российскому нарративу: что Украину не стоит вооружать, потому что это может нас настроить на боевой лад, подтолкнуть к каким-то военным действиям. Это не так. Мы никого не атаковали, у нас нет намерения решать проблему в Донбассе военным путем», — открестился он.

Ранее на Украине обвинили президента Владимира Зеленского в намерении развязать войну ради укрепления собственной власти.