В США оценили заразность омикрон-штамма коронавируса

Согласно данным из Южной Африки, новый омикрон-штамм коронавируса более заразен в сравнении с ранее выявленными. Об этом заявил глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, его слова из эфира CNN цитирует ТАСС.

«Мы считаем, что он более заразный, чем другие штаммы. На основе того, как быстро он распространяется в Южной Африке. Особенно хорошо он передается при контактах», — отметил Коллинз.

Однако он подчеркнул, что пока рано говорить о том, насколько омикрон-штамм COVID-19 опаснее дельта-штамма. Коллинз напомнил, что ранее были серьезные опасения насчет бета-штамма, но его широкого распространения в США не произошло.

Медики из Южной Африки заявили, что молодежь является наиболее уязвимой группой для омикрон-штамма. Там в больницы с заражением новым штаммом поступают в основном люди в возрасте 20-30 лет. Также южноафриканские медики отмечают, что при заражении новым вариантом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус, отмечается только повышение температуры и упадок сил.