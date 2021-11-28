В Роспотребнадзоре рассказали об опасениях из-за омикрон-штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса омикрон вызывает серьезные опасения, его необходимо изучать. Такую оценку ему дали в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. На заявление центра ссылается ТАСС.

«Вариант омикрон, отнесенный Всемирной организацией здравоохранения к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка. <…> Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», — приводит агентство текст заявления.

В «Векторе» также оценили эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против нового штамма: специалисты предположили, что она будет примерно такой же, как в случае с дельта-вариантом коронавируса.

Ранее 28 ноября сообщалось, что омикрон-штамм уже проник в Россию, но эти сообщения пока не подтверждены.