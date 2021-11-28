Мужчина победил рак, вернулся домой и застал возлюбленную с другим

В Великобритании мужчина вылечился от рака и в тот же день поймал возлюбленную за изменой

Мужчина из Великобритании рассказал, как победил рак четвертой стадии и поймал свою возлюбленную за изменой в день выписки из больницы. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как рассказал уроженец Уэльса Том Гаррод, в 2004 году врачи обнаружили у него агрессивный рак четвертой стадии. Несмотря на смертельный диагноз, мужчина не упал духом и тут же начал лечение. Он прошел через месяцы химиотерапии и лечения стероидами, и болезнь отступила.

Однако, когда измученный лечением британец вернулся домой, где его должна была встретить возлюбленная, он застал ее в постели с другим. «Я был просто в шоке. Откровенно говоря, когда мне сообщили диагноз, я не чувствовал себя настолько плохо», — поделился Гаррод.

Британец рассказал, что после измены любимой впал в депрессию, начал курить и много выпивать, обвиняя себя в произошедшем. «Но потом что-то случилось. Я не знаю что. Просто помню, что сидел на карнизе окна, погасил сигарету и сказал себе: "Хватит"», — вспоминает мужчина.

С тех пор он полностью изменил жизнь и встретил девушку, которую полюбил. Гаррод, которому сейчас 44 года, признался, что у него до сих пор случаются депрессивные эпизоды из-за болезненных воспоминаний, однако он научился справляться с психологическими трудностями. Кроме того, Гаррод решил заняться помощью людям, которые оказались в схожей ситуации. Он уже дважды совершил благотворительные забеги через весь Уэльс, чтобы собрать деньги для фонда больницы Королевского колледжа в Лондоне.

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