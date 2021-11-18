Женщина приняла роды лучшей подруги и узнала об измене мужа

Жительница города Уикенберг, штат Аризона, США, принимала роды лучшей подруги и случайно узнала о многочисленных изменах мужа. Об этом сообщает The Sun.

28-летняя мать четверых детей Хейли Кастер рассказала, что у ее беременной подруги были временные проблемы с жильем, и женщина решила ей помочь. Американка сопроводила ее в больницу, приняла роды вместе с акушерками, искупала новорожденного и, как она говорит, практически взяла на себя роль отца ребенка. После родов Кастер забрала подругу и новорожденную девочку к себе домой.

По приезде женщина переодевала ребенка и увидела у него на шее редкий врожденный дефект, который в точности совпадал с дефектом на теле ее мужа. По словам Кастер, она была в шоке. Все, что американка смогла сделать в тот момент — молча посмотреть на подругу. В ответ та опустила глаза, и обманутая жена сразу все поняла.

Вскоре муж Кастер признался, что изменял ей с ее лучшей подругой, и что он — отец девочки. Позже выяснилось, что у мужчины было еще порядка 30 любовниц и не меньше двух детей от других женщин.

Шокированная американка не сразу поняла, что ей делать в сложившейся ситуации, но решила не рубить с плеча и в первую очередь думать о судьбе невинного ребенка. Спустя время Кастер нашла в себе силы простить подругу и ставшего бывшим мужа, и теперь продолжает общаться с обоими. Новорожденная девочка осталась жить с Кастер и ее детьми.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok @t.i.tiffany рассказала, как разоблачила неверного мужа и его любовницу и застукала их в аэропорту. Женщина нашла страницу предполагаемой любовницы в Facebook и сообщила обо всем ее мужу.