Панарин бросил перчатку в канадца в матче НХЛ за слова о России

Панарин заявил, что бросил перчатку в Маршанда в матче НХЛ из-за слов о России

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина оштрафовали на пять тысяч долларов за бросок перчатки в соперника во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в Twitter департамента лиги по безопасности игроков.

Инцидент произошел в игре против «Бостон Брюинс», пострадал канадский форвард американской команды Брэд Маршанд. Панарин, слова которого передает журналист Винс Меркальяно в Twitter, заявил, что оппонент оскорбительно высказывался о России. «Все россияне захотят защитить свою страну», — добавил форвард.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла в пятницу, 26 ноября, и завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:2. Панарин стал автором победной шайбы.

В нынешнем сезоне россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету Панарина пять голов и 16 результативных передач.