Трем категориям россиян поднимут пенсии

Трем категориям россиян с 1 декабря поднимут пенсии из-за автоматической индексации выплат. Об этом пишет «МК» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).

В частности, повышение выплат положено гражданам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

Так, на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С декабря 2021-го у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

На повышение выплаты также могут претендовать граждане, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала о положенных одиноким российским пенсионерам льготах. Специалист объяснила, что в стране существует система государственной поддержки одиноких людей пенсионного возраста, состоящая из двух частей: материальной и соцобслуживания.