Психолог объяснила недостатки метода подсчета калорий

Психолог Ушкова: подсчет калорий слишком трудоемкий способ, он ведет к срывам и перееданию

Психолог, эксперт по пищевому поведению Ирина Ушкова объяснила недостатки метода подсчета калорий. По ее словам, прежде всего этот способ давно не обновлялся в части новых исследований о питательных свойствах еды и способности усваиваться в организме, пишет MedikForum.

Специалист указала, что методика не учитывает также, насколько пища удовлетворяет потребности и желания человека. Она напомнила, что получение удовольствия от ее принятия играет важную роль в борьбе с депрессиями и перееданием.

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«Люди считают калории не просто так, а чтобы ограничивать свое питание. Ограничения питания, в свою очередь, провоцируют постоянные мысли о еде и приступы переедания. Когда человек неминуемо превышает свою норму калорий, то он думает: "Эх, сгорел сарай — гори и хата! Пойду доем торт!"», — отметила Ушкова.

Эксперт заключила, что подсчет калорий является трудоемким и отнимающим много времени процессом, он не дает возможность услышать свой организм, поэтому от такого метода лучше отказаться.

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