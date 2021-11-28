Порошенко рассказал о подготовленной в Белоруссии ловушке для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Минск подготовил ловушку для Киева. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает Obozrevatel.

«Мы подчеркиваем, что закупка электроэнергии у Беларуси — это ловушка. Увидите: Беларусь прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15-20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще более болезненно», — заявил Порошенко.

Ранее Министерство энергетики Белоруссии подтвердило, что возобновляет поставки электроэнергии на Украину в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

17 ноября сообщалось, что поставки белорусской электроэнергии на Украину прекратились сразу же после аварийного отключения блока Белорусской АЭС. Импорт энергии потребовался Киеву из-за нарастающего энергетического кризиса. В середине месяца в стране не работало большинство государственных теплоэлектростанций, загрузка мощностей опустилась до десяти процентов из-за нехватки топлива, в первую очередь угля.