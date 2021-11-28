Бывший чемпион UFC разразился тирадой о «подражателе Нурмагомедова»

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Дос Аньос разразился тирадой в адрес россиянина Ислама Махачева. Перепалка между спортсменами разгорелась в Twitter.

Оба выступают в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 37-летний боец отреагировал на выпад со стороны Махачева. Россиянин опубликовал видео потасовки между Дос Аньосом и Макгрегором, где ирландец оскорбил бразильца. «Рядом не было никакой охраны», — написал Махачев, намекая на неспособность Дос Аньоса постоять за себя.

В ответ бывший чемпион UFC назвал Махачева подражателем Хабиба Нурмагомедова. «Сколько раз ты бился с чемпионами? Сколько раз возглавлял кард? Тебя продвигают исключительно из-за твоего брата. Перестань упоминать меня своим грязным ртом, подражатель Хабиба», — заявил Дос Аньос.

Махачева не раз называли преемником Нурмагомедова в UFC. Последний в частности видит своего протеже обладателем титула чемпиона организации в легком весе. Ближайший бой Махачев проведет в феврале. Его соперником станет Бенеил Дариуш.