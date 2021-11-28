В Латвии поставили памятник бойцам Красной армии

В местечке Капседе Лиепайского района Латвии поставили памятник бойцам Красной армии, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом 28 ноября сообщает «Sputnik Латвия».

Как утверждает издание, местные активисты Евгений и Елена Осиповы добивались этого три года. В скором времени они пообещали рассказать подробности об установке монумента. Им помогало Генконсульство России.

В ноябре парламент Латвии поддержал законопроект о запрете на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. Запрет будет распространяться на развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты.

В прошлом году президент Латвии Эгил Левитс упрекнул граждан страны, празднующих 9 Мая, в недостатке патриотизма. Он назвал эту дату днем, когда для Прибалтики «одна оккупационная власть сменила другую».