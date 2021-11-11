Парламент Латвии поддержал запрет на публичное использование георгиевских лент

Парламент Латвии поддержал законопроект о запрете на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий, передает РИА Новости.

Сейм принял документ в третьем, окончательном чтении. Запрет будет распространяться развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, отмечает ТАСС.

Глава парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш назвал символичным тот факт, что законопроект был принят 11 ноября, когда Латвия отмечает государственный праздник День павших воинов. По его словам, правоохранительные органы уже выразили готовность следить за выполнением ограничений.

Депутат от партии «Согласие» Николай Кабанов в свою очередь заявил, что поправки направлены «на обострение и без того хрупких межнациональных отношений в республике». «Этот символ не запрещен ни в одной стране-члене ЕС. Уверен, что Латвии не стоит становиться в этом деле пионером», — добавил он.