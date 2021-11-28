Собчак объяснила «обдолбанное» поведение Билана

Телеведущая Ксения Собчак нашла объяснение «обдолбанному» поведению певца Димы Билана. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Она объяснила, что исполнитель очень сильно устал. Она считает, что его нужно понять и «просто по-человечески посочувствовать».

Собчак призвала не осуждать Билана и не рассуждать о «профессионализме и границах допустимого». «Очень талантливый артист. Сложно быть машиной 24/7», —подчеркнула она.

Ранее казахстанский блогер Биржан Ашим опубликовал на своей странице видео выступающего в нетрезвом виде Билана. Он назвал музыканта «обдолбанным» и заявил, что Билан был пьян. Артист с трудом разговаривал с публикой и не попадал в такт мелодии. После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался. Свое поведение Билан объяснил тем, что до своего выхода на сцену на свадьбе не спал трое суток и был очень уставшим.