Названы главные признаки формирования тромбов

Медики назвали главные признаки, по котором можно понять, что в организме формируется тромб. Об этом сообщает издание «Медик форум».

Врачи заявили, что тромбозы стали одним из самых частых последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Они могут привести к инсультам и инфарктам даже после выздоровления пациента.

Признаки появления тромбов могут быть разными, отмечают специалисты. Например, на теле может возникнуть отек в месте закупорки сосуда. В Таком случае конечность, в котором произошло закупоривание «раздувает». Также признаком могут служить внезапные боли. Обычно таким образом проявляется тромбоз глубоких вен. Судороги могут говорить о нарушении кровообращения, происходящих из-за закупорки сосуда. Также могут произойти изменения цвета или температуры кожи.

Предпосылками к развитию тромбоза головного мозга могут стать сильная головная боль, нарушение симметрии лица, путаница в речи, ухудшение зрения или онемение конечностей. Эксперты предупредили, что в некоторых случаях тромбы возникают внутри вен. Когда сгусток отрывается и попадает в кровоток, он может закупорить сосуды в сердце, мозге или легких. Так возникают инсульт, тромбоэмболия легочной артерии и другие опасные состояния.

Ранее врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили перечислил первые признаки, которые могут указывать на отрыв тромба. Специалист отметил, что симптоматика будет зависеть от того, где в организме человека находится тромб. Если в легочных артериях, то первыми признаками станут резкое снижение давления, выраженная боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение и тахикардия. В случае, если речь идет о тромбозе сосудов нижних конечностей — это выраженные отеки и болевой синдром.