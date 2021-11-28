В Совфеде призвали бороться с потреблением вейпов среди молодежи

Замглавы социального комитета Совфеда, врач Юрий Архаров заявил, что среди молодежи заметно выросла популярность вейпов. Он призвал совершенствовать законодательство в этой сфере, сообщает РИА Новости.

Сенатор заявил, что электронные сигареты являются «новой опасностью»: рост их потребления среди молодежи вырос практически в два раза. Он призвал бороться с этой тенденцией, поскольку курение опасно для здоровья. По мнению Архарова, необходимо менять законодательство в этой сфере, а также развивать интерес подростков к здоровому образу жизни и спорту.

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«Антитабачный закон, согласно которому введен запрет на курение в общественных местах, действует в России уже восемь лет. После принятия закона появился позитивный тренд на снижение распространённости курения среди населения России. Эти положительные результаты фиксирует Всемирная Организация Здравоохранения», — подчеркнул парламентарий.

Архаров добавил, что курение является причиной почти 15 процентов смертей в мире. «Сигареты убивают больше людей, чем автомобили, войны, СПИД, сахарный диабет и цирроз печени вместе взятые», — отметил он.

Ранее певица Глюкоза предложила оборудовать курилки в школах. В интервью на Youtube-канале блогера Эльдара Джарахова она призналась, что ее ее дочь выгнали из школы именно за курение. В Госдуме уже отреагировали на предложение певицы и заявили, что оно противоречит самой сути образовательных учреждений.