Певица Глюкоза предложила оборудовать курилки в школах

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) в шутку предложила оборудовать в школах курилки для детей. Об этом она рассказала в интервью на Youtube-канале блогера Эльдара Джарахова. Внимание на него обратили сотрудники «Комсомольской правды».

Певица поделилась, что ее дочь выгнали из школы именно за курение и отметила, что понимает неудобства, с которыми ребенок сталкивается в школе. По словам Глюкозы, педагоги не предоставляют детям никаких альтернатив.

«Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», — подчеркнула певица.

В сентябре российская певица Глюкоза рассказала, что в подростковом возрасте попала в СИЗО «Бутырская тюрьма» из-за наркотиков. Поп-звезда призналась, что в 15 лет встречалась с молодым человеком, который занимался продажей запрещенных веществ. Также, по словам Ионовой, в то время многие люди из ее окружения употребляли тяжелые наркотики.