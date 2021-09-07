Глюкоза рассказала о приводе в «Бутырку» из-за наркотиков в 15 лет

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) рассказала, что в подростковом возрасте попала в СИЗО «Бутырская тюрьма» из-за наркотиков. Об этом артистка вспомнила в беседе с блогером Эльдаром Джараховым в его YouTube-шоу.

Поп-звезда призналась, что в 15 лет встречалась с молодым человеком, который занимался продажей запрещенных веществ. Также, по словам Ионовой, в то время многие люди из ее окружения употребляли тяжелые наркотики.

«Все кололись в подъезде, все были наркоманы. Я помню, проем шахты лифта всегда был заполнен шприцами. У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в "Бутырку"», — вспомнила 35-летняя исполнительница. Она добавила, что тогда рассказала на камеру о том, что она употребляет запрещенные вещества, однако само видео нигде позже не всплыло и не помешало ее творческой карьере.

Глюкоза отметила, что тогда один из сотрудников милиции, который привел подростков в отделение, позвонил ее родителям и отвез девушку домой на собственном автомобиле. Знаменитость призналась, что отказаться от плохой компании и пагубных привычек ей помог музыкальный проект Максима Фадеева, который предложил ей сотрудничество.