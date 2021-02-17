Глюкоза возмутила подписчиков откровенной фотосессией на пляже

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) возмутила подписчиков откровенной фотосессией. Кадры с отдыха знаменитость опубликовала в Instagram.

Поп-звезда выложила фото с отдыха. «Зима — это, конечно, классно... но "душа" требует тепла!» — подписала публикацию исполнительница. На снимках она позирует на пляже в купальнике, который подчеркивает ягодицы и обнаженную спину женщины. Свой образ Глюкоза дополнила полупрозрачной сетчатой накидкой с капюшоном.

Подписчики раскритиковали внешний вид 34-летней исполнительницы в комментариях под постом, посчитав его слишком вызывающим: «Господи, хуже Волочковой», «Как надоели уже эти попы, больше и показать нечего...», «Мир сходит с ума», «Сразу уже голая бы стояла». Однако большинство фанатов Глюкозы не согласились с негативными комментариями: «Какая сексуальность и красота», «Очень красивая фигурка», «Такое горячее тело». Певицу также похвалила светская львица Ксения Собчак, написав: «Какая красивая душа!»

8 ноября прошлого года сообщалось о том, что дочь Глюкозы исключили из элитной гимназии за «неординарность». По словам мужа певицы, 13-летнюю Лиду выгнали из учреждения «за характер и за нарушение дресс-кода».